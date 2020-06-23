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Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с очередным телевизионным обращением к гражданам. Глава государства анонсировал ряд мер поддержки, а также повышение НДФЛ. Мы собрали ключевые предложения президента.

Налог для миллионеров

C 1 января 2021 года ставка НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год составит 15% вместо 13%. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та часть, которая превышает планку в 5 миллионов рублей.

Путин предложил тратить дополнительные деньги исключительно на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Для расходования средств потребуется создать механизм участия в этом процессе врачей и общественников, подчеркнул глава государства. Ожидается, что бюджет в результате повышения НДФЛ получит 60 миллиардов рублей.

Поддержка родителей

Государство повторно выплатит в июле по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Родителям, которые получили выплату в июне, деньги перечислят автоматически, подавать повторное заявление на оказание этой помощи не нужно. Также на июль и август продлят повышенные выплаты семьям, где родители потеряли работу.

«Считаю необходимым еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей», — подчеркнул Путин.

Социальные выплаты

Все стимулирующие и федеральные выплаты медицинским работникам продлены на июль и август с перерасчетом на отпускные. Дополнительные выплаты социальным работникам продлены до 15 сентября. Работодатели должны учитывать федеральные деньги при расчете отпускных.

«Система выстроена. Так, в текущем месяце, в июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников. В том числе, более 71 тысячи врачей», — напомнил глава государства.

Льготная ипотека

Программа льготной ипотеки по ставке 6,5% будет расширена. Ее распространят на жилье стоимостью до 6 миллионов рублей. Ранее верхняя планка составляла 3 миллиона рублей. Для агломераций Москвы и Санкт-Петербурга отсечка составит 12 миллионов рублей.

«Цены на недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге объективно выше, чем в целом по России. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки», — объяснил резкое расширение программы президент.

Расширение режимов

Налоговый режим для самозанятых с 1 июля будет распространен на все российские регионы. Статус самозанятого можно будет получить с 16 лет. Одновременно такие начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ — это 12 130 рублей.

Также упрощается выплата налога на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний для владельцев активов за рубежом, им разрешается выплата 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчетности.

Поддержка регионов

Правительство выделит 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2% при условии сохранения рабочих мест. Еще 100 миллиардов рублей направят на обновление дорог в регионах.

Кроме этого, российские регионы получат еще 100 миллиардов рублей в дополнение к 200 миллиардам, которые ранее были выделены федеральным правительством на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Льготы для IT-отрасли

Бессрочно снижается ставка налога на прибыль для компаний сферы информационных технологий до 3%, сейчас она составляет 20%. Также одобрен налоговый маневр для IT-отрасли — ставка страхового взноса будет снижена почти в два раза, до 7,6%.

«Это даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — отметил Путин.

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