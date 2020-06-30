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Фото советского олимпийца вызвало фурор у иностранцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фотография советского олимпийского призера по водному поло Петра Мшвениерадзе с внуком впечатлила иностранцев, комментарии они оставили в Twitter.

Снимок ватерполиста с маленьким внуком разместил пользователь под ником Only In Russia. 

Комментаторы оценили габариты спортсмена и назвали его медведем и йети. «Выглядит так, будто по ночам пробирается в кемпинги и тырит еду у медведей», «На лице внука заметен неподдельный страх», — написали они.

Мшвениерадзе завоевал бронзу на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне и серебро на Олимпиаде-1960 в Риме. На его счету также две медали чемпионатов Европы. После завершения спортивной карьеры ватерполист преподавал уголовное право в Академии МВД.

Рост Мшвениерадзе был 198 сантиметров, а вес — 92 килограмма.

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