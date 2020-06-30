Фото советского олимпийца вызвало фурор у иностранцев

Фотография советского олимпийского призера по водному поло Петра Мшвениерадзе с внуком впечатлила иностранцев, комментарии они оставили в Twitter.

Снимок ватерполиста с маленьким внуком разместил пользователь под ником Only In Russia.

Petre Mshvenieradze, Olympic Soviet water polo player, with his grandson 1950 pic.twitter.com/5qdoXNIB9C — Only In Russia (@CrazyinRussia) June 29, 2020

Комментаторы оценили габариты спортсмена и назвали его медведем и йети. «Выглядит так, будто по ночам пробирается в кемпинги и тырит еду у медведей», «На лице внука заметен неподдельный страх», — написали они.

Мшвениерадзе завоевал бронзу на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне и серебро на Олимпиаде-1960 в Риме. На его счету также две медали чемпионатов Европы. После завершения спортивной карьеры ватерполист преподавал уголовное право в Академии МВД.

Рост Мшвениерадзе был 198 сантиметров, а вес — 92 килограмма.