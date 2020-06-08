Малкина включили в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин вошел в пятерку лучших центральных нападающих лиги прошедшего десятилетия по версии Hockey Writers.

Малкин расположился на четвертом месте. В его активе 907 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1076 очков. В составе «Питтсбурга» он трижды выиграл Кубок Стэнли.

В пятерку лучших центрфорвардов также вошли Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», Патрис Бержерон из «Бостона», Стивен Стэмкос из «Тампы».

Возглавил топ одноклубник Малкина канадец Сидни Кросби.