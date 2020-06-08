Малкина включили в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин вошел в пятерку лучших центральных нападающих лиги прошедшего десятилетия по версии Hockey Writers.
Малкин расположился на четвертом месте. В его активе 907 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1076 очков. В составе «Питтсбурга» он трижды выиграл Кубок Стэнли.
В пятерку лучших центрфорвардов также вошли Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», Патрис Бержерон из «Бостона», Стивен Стэмкос из «Тампы».
Возглавил топ одноклубник Малкина канадец Сидни Кросби.
UynachalnicaПарад на носу и голосование, какой уж тут коронавирус? Все победили, благодаря мудрому руководству и...
_ASUS__ваше сквернословие не может опровергнуть того факта что в россии в отличии от украины все процессы происходят...
korvinsSМаксимка это ты вреден и не нужен а газопровод нужен Европе и его достроят назло всем деревянный ты наш.
all busyЗато в июне уже неделю колотун стоит.
Nik3316ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))