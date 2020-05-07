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Хабиб обозначил срок возвращения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © khabib_nurmagomedov; instagram.com/khabib_nurmagomedov

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности провести следующий поединок в июле, об этом он написал в комментариях к посту ESPN в Instagram.

Нурмагомедов напомнил, что месяц Рамадан заканчивается 23 мая, и уже в июле он снова сможет выступать.

«Хватит обо мне говорить. Сейчас время коронавируса, когда наступит время Хабиба, я всех размажу», — написал он.

Хабиб должен был провести бой с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249, однако отказался от поединка из-за пандемии коронавируса, так как Россия закрыла границы. Перенос боя на поздний срок россиянин не рассматривал из-за Рамадана.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC. На его счету 28 побед и ни одного поражения.

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