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Биатлонистка показала упражнения для тренировки в подъезде

Источник:
Sibnet.ru
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова составила программу для тренировок в подъезде, как делать упражнения, она показала в Instagram.

«Наверное, это самая жиросжигающая тренировка, какая только может быть», — подписала видео спортсменка.

Всего в списке 11 упражнений, которые можно делать на одном лестничном пролете. Среди них запрыгивание на ступеньки лестницы в полуприседе, выпады в стороны и вперед, обычный бег по ступенькам, а также правым и левым боком, подъем вверх в полуприседе, забегание на две ступени вниз и вверх, выпрыгивание на одной ноге.

Кроме того, спортсменка порекомендовала подниматься вверх в полуприседе правым и левым боком, а также бегать по этажам, наступая на каждую ступеньку.

«Количество подходов и повторений варьируйте сами. Но уже после первой серии будете чувствовать жжение в ногах», — добавила Васнецова.

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