Вернувшегося из-за границы томича отравили в обсерватор через суд

Мужчина, вернувшийся в Томск из-за границы, отказался ехать в обсерватор после осмотра врачей, поэтому его отправили в обсервацию принудительно, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

«Главным государственным врачом Томской области в суд направлен административный иск о принудительном помещении прибывшего из-за границы мужчины в обсервацию, который судом удовлетворен, и мужчина принудительно помещен в обсервацию на территории Томской области», — говорится в сообщении.

Известно, что 40-летний мужчина прилетел в Россию 2 апреля, а в Томск приехал на автобусе из Новосибирска, предварительно посетив Московскую и Псковскую области.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей.

«Я хочу домой. Я не считаю, что я что-то нарушил», — сказал томич, отметив, что выполнял все требования представителей закона, пересекая границу и проезжая по территории России.