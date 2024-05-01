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Наука объяснила провалы памяти у пьяных

Источник:
Naked Science
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Три фактора приводят к так называемому алкогольному блэкауту — провалам памяти у пьяных, выяснили ученые из Центра профилактических исследований Эдны Беннетт Пирс и факультета биоповеденческого здоровья Университета штата Пенсильвания в США.

Нарушения памяти — распространенное последствие употребления алкоголя. Согласно исследованию 80% пьющих студентов американских колледжей сталкивались провалами памяти в пьяном состоянии, приводит Naked Science отчет ученых.

Пьющий при этом остается в сознании (до определенного момента), взаимодействует с окружающими, а наутро частично или полностью не помнит, что происходило вечером.

Исследователи пришли к выводу, количество выпитого не единственный фактор, провоцирующий потерю памяти. Важным оказалось и как человек пьет. Алкогольную амнезию провоцируют скорость интоксикации алкоголем, ее продолжительность и пиковое значение, отметили ученые.

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