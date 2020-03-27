НАВЕРХ

Кокорин договорился с «Локомотивом» на €3 млн в год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», готовится подписать контракт с московским «Локомотивом» на 9 миллионов евро.

Контракт до 2023 года предварительно согласован, Кокорин получит 9 миллионов евро, пишет Metaratings со ссылкой на источники.

Зарплатная часть может составлять менее 3 миллионов евро в год, но разницу клуб возместит за счет выплат подъемных и бонусов. Ожидается, что Кокорин перейдет в «Локомотив» летом 2020-го.

Кокорин — воспитанник «Локомотива», он играл в молодежном клубе в 2000-2008 годах. Затем представлял «Динамо» и «Зенит», последний отдал форварда в аренду «Сочи». За этот клуб футболист провел четыре матча, забив три мяча и отдав одну голевую передачу, и стал лучшим игроком марта в РПЛ по версии болельщиков.

Услугами 29-летнего Кокорина интересовались итальянские «Лацио» и «Дженоа», испанский «Вальядолид», а также французский «Марсель».

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