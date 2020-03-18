УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу

УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы по футболу из-за распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте организации.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Перенос был одобрен всеми европейскими федерациями. Изначально чемпионат Европы должен был пройти летом 2020-го года в 12 европейских городах.

Евро-2020 принимают Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В России запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Российская команда сыграет в группе В, в которой также сборные Дании, Финляндии и Бельгии. Стыковые матчи, по итогам которых определятся последние четыре участника чемпионата Европы, пройдут в июне 2020 года.