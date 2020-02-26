Мария Шарапова завершила карьеру

Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры, об этом 32-летняя россиянка написала в эссе для Vanity Fair.

Спортсменка призналась, что устала бороться с травмами. Шарапова написала, что планирует проводить время с семьей и сама выбирать себе нагрузки. В частности, теперь она планирует заниматься танцами.

«Как можно уйти с кортов, на которых ты тренировалась с детства, из игры, которую любишь, которая подарила тебе слезы и невыразимую радость? Из спорта, в котором ты нашла семью, а также болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет? Для меня это в новинку», — призналась она.

Последним турниром для Шараповой стал Australian Open-2020, который она покинула в первом круге. В 2005 году она была первой ракеткой мира. За свою карьеру россиянка становилась победительницей пяти турниров серии Большого шлема.