Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов забил первый гол в чемпионате Испании, поразив ворота «Реала».

Смолов открыл счет в матче, забив на седьмой минуте. Встреча завершилась ничьей 2:2.

«Доволен своим первым голом и результатом "Сельты"», — написал футболист в Instagram.

Смолов перешел в испанский клуб на правах аренды в конце января. Права на россиянина принадлежат московскому «Локомотиву».

По итогам 23 туров первенства «Сельта» занимает 17 место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. «Реал» — лидер чемпионата Испании, в его активе 53 очка.