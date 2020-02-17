Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов забил первый гол в чемпионате Испании, поразив ворота «Реала».
Смолов открыл счет в матче, забив на седьмой минуте. Встреча завершилась ничьей 2:2.
«Доволен своим первым голом и результатом "Сельты"», — написал футболист в Instagram.
Смолов перешел в испанский клуб на правах аренды в конце января. Права на россиянина принадлежат московскому «Локомотиву».
По итогам 23 туров первенства «Сельта» занимает 17 место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. «Реал» — лидер чемпионата Испании, в его активе 53 очка.
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лачиновЧто вызывает раздражение, так это то, что опять все упирается в деньги. Чем значительней угроза, тем...
pilot995Насколько я знаю, призывник ещё не служит в армии.
DeDaBoRoDaтьфу ты госпади.. какая мерзость!
muroroaпосле статьи дума введёт налог на собственность.