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Российские поисковики и навигаторы предустановят на смартфонах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отечественные навигаторы и поисковые системы станут первыми обязательными мобильными приложениями для предустановки на смартфоны в России говорится в проекте постановления российского правительства.

Предустановка российского программного обеспечения (ПО) заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года. Причем для различных мобильных приложений установили разные сроки.

В число первых программ, которые будут предустановлены с указанной даты, вошли браузеры, картографические и навигационные сервисы. Следующими станут приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые каналы — с 1 июля 2021 года, приводит ТАСС проект постановления.

В июле 2022 года обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или радиоканалов.

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В проекте отмечается, что отечественное ПО, которое войдет в список для предустановки, должно быть популярно и иметь высокую социальную значимость при распространении сервисов и информации. Речь идет не менее, чем 100 тысячах скачиваний в месяц и не менее 100 тысяч уникальных пользователей в месяц.

Еще одним требование к ПО стало обеспечение безопасности и защиты данных потребителей, а также «формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей», сказано в документе.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Закон был опубликован 2 декабря и вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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