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Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/durov

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал на своем канале об угрозах использования приложения WhatsApp.

Дуров посоветовал пользователям не доверять приложениям со скрытым исходным кодом, как в WhatsApp. В такие программы разработчики могут встроить бэкдоры — намеренные тайные уязвимости.

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По его словам, бэкдоры маскируются под неожиданно обнаруженные изъяны в безопасности, и напомнил, что за последний год в WhatsApp было обнаружено 12 таких сбоев. При этом уязвимости могут встраиваться в мессенджеры под давлением правоохранительных органов.

Кроме этого, пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются. Дуров предположил, что отказ от шифрования вызван требованиями Федерального бюро расследований США.

Ранее стало известно, что телефон самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса взломали с помощью вредоносного файла, отправленного через мессенджер WhatsApp.

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Топ комментариев

great_america

Кремль установил для себя уровень жизни как в развитых странах. Хотя Россия на развитую страну совсем...

Wojnar

Теперь он сможет отправлять деньги смсками на лечение больных детей.Искренне рад за него!

zotamok

Социализм за чужой счёт дал сбой?

corrector

Александр Григорьевич никак не возьмёт в толк что газ не бесплатный, нефть не бесплатная

senik

У украины- Россия во всем виновата, у Беларуси- Россия виновата.