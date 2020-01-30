Представлены новые официальные эмодзи

Консорциум Unicode анонсировал новый набор эмодзи, который появится пользователей iOS, Android, WhatsApp и Twitter в 2020 году.

Всего пользователям представили 117 новых эмодзи — пиктограмм, которые выражают эмоции. В зависимости от платформы вид новых эмодзи может немного отличаться, утверждается в презентации.

В частности, среди новых изображений есть улыбающееся лицо со слезой, ниндзя, матрешка, анатомически правильное сердце, черника, болгарский перец, белый медведь, тюлень, мамонт, трансгендерный флаг и многое другое.

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Организация уже утвердила новый дизайн и отправила его разработчикам в Apple, Google, Samsung и Microsoft. Ожидается, что новая версия набора эмодзи станет доступна пользователям в октябре этого года.