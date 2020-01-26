Раскрыты характеристики бюджетной версии Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi вместе со своим новым флагманом Mi 10 на официальной презентации, намеченной на 10 февраля, представит его бюджетную версию — Mi 10 SE

По данным источников, Xiaomi Mi 10 SE получит 5,8-дюймовый экран с врезанной фронтальной камерой и сканером отпечатков пальцев под дисплеем, сообщает портал Ixbt.com со ссылкой на зарубежные СМИ.

Смартфон также получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной флэш-памяти UFS 3.0, а также аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-час с быстрой зарядкой мощностью 27 ватт.

Официальный дебют Xiaomi Mi 10 ожидается 10 февраля. Фишкой нового флагмана китайской компании станет камера с матрицей на 108 мегапикселей. Устройство оснащено процессором Snapdragon 865 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 ватт.