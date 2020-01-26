НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Раскрыты характеристики бюджетной версии Xiaomi Mi 10

Источник:
Ixbt.com
279 0
Фото: roland / Attribution License

Компания Xiaomi вместе со своим новым флагманом Mi 10 на официальной презентации, намеченной на 10 февраля, представит его бюджетную версию — Mi 10 SE

По данным источников, Xiaomi Mi 10 SE получит 5,8-дюймовый экран с врезанной фронтальной камерой и сканером отпечатков пальцев под дисплеем, сообщает портал Ixbt.com со ссылкой на зарубежные СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкран, камера и слайдер: лучшие смартфоны 2019 года

Смартфон также получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 765G, 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной флэш-памяти UFS 3.0, а также аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-час с быстрой зарядкой мощностью 27 ватт.

Официальный дебют Xiaomi Mi 10 ожидается 10 февраля. Фишкой нового флагмана китайской компании станет камера с матрицей на 108 мегапикселей. Устройство оснащено процессором Snapdragon 865 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 ватт.

Еще по теме
Google нашла проблемы с безопасностью в браузере Safari
Nokia выпустит самый дешевый смартфон
Составлен список самых популярных паролей 2019 года
Названы разряжающие батареи приложения для смартфонов
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Россиянам дали рекомендации в связи с угрозой коронавируса
•
Опубликована запись разговора Трампа о борьбе Москвы и Киева
•
Эксперт объяснил рост цен на автомобили
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
Сибирь 26.01.2020 13:16
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
Сибирь 26.01.2020 11:39
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
Сибирь 26.01.2020 10:21
Российский губернатор зачитал рэп
Сибирь 25.01.2020 15:26
Самое популярное
Определен источник нового коронавируса из Китая
9849
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
9371
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6965
Озвучен правильный способ стирать джинсы
5847
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков рассказал о карт-бланше Мишустину после его назначения
•
Россиянам дали рекомендации в связи с угрозой коронавируса
•
Опубликована запись разговора Трампа о борьбе Москвы и Киева
•
Эксперт объяснил рост цен на автомобили
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Усть-Илимске
•
Горнолыжный курорт построят возле Байкала
•
Первую зарядную станцию для электромобилей открыли в Красноярске
•
Российский губернатор зачитал рэп
•
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт
•
Китайца в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
69
Рейтинг доверия Путину показал максимум
67
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
США предрекли исчезновение подводного флота России
37
Топ комментариев

D16

Да разве деньгами, поляндии ист(е)орическую ущербность поправить?

WSG0600-164-164

Нюрнберг подзабыли, придётся им вернуть всё , что получили после войны.

WSG0600-164-164

Только высшая мера, членам нацизма.

Иркут 69

Они все говорят одно, но делают прямо противоположное....

Басяя

Этот Ваш Путин хоть бы раз приехал в простой город и пообщался с простыми учителями и шахтерами. Противно...