Камера с искусственным интеллектом научилась обнажать людей

Представлена камера под названием NUCA Camera, которая благодаря встроенному искусственному интеллекту может обнажать людей.

Камера делает фотографию одетого человека, после чего передает снимок в генеративную нейросеть Stable Diffusion. Она «перерисовывает» человека на снимке, сохраняя при этом его лицо, позу и другие мелкие детали, однако при этом он получается обнаженным.

«Цель проекта — спровоцировать и поставить под сомнение текущую траекторию развития генеративного ИИ в воспроизведении образов тела», — заявили авторы NUCA Camera Матиас Веф и Бенедикт Гросс.

Устройство NUCA Camera представляет собой материнскую плату, встроенную в напечатанный на 3D-принтере корпус. К камере подключен широкоугольный объектив диаметром 37 мм. Разработчики не планируют продавать свое устройство.