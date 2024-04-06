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Камера с искусственным интеллектом научилась обнажать людей

Источник:
Hi-Tech Mail.ru
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Представлена камера под названием NUCA Camera, которая благодаря встроенному искусственному интеллекту может обнажать людей.

Камера делает фотографию одетого человека, после чего передает снимок в генеративную нейросеть Stable Diffusion. Она «перерисовывает» человека на снимке, сохраняя при этом его лицо, позу и другие мелкие детали, однако при этом он получается обнаженным.

«Цель проекта — спровоцировать и поставить под сомнение текущую траекторию развития генеративного ИИ в воспроизведении образов тела», — заявили авторы NUCA Camera Матиас Веф и Бенедикт Гросс.

Устройство NUCA Camera представляет собой материнскую плату, встроенную в напечатанный на 3D-принтере корпус. К камере подключен широкоугольный объектив диаметром 37 мм. Разработчики не планируют продавать свое устройство.

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Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Помнится ровно пару лет назад одна европейская ведьма грозилась, что у них аж 18 вариантов действий против...

funkit

НАТО всегда выбирает мышиную тактику! Столтенберг мастер лапшу на уши вешать😏

scorpion2777

А как его трясло когда про варианты говорил, потому что понимает, укрофашистам конец.

жизнилюб

никаких 2 есть только 1 выход полная капитуляция