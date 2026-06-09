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«Яндекс» запустил продажу наушников с «Алисой»

Источник:
Sibnet.ru
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Беспроводные наушники
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс» с 9 июня запустил продажи наушников с «Алисой AI», это первое носимое устройство компании, позволяющее общаться с ИИ-ассистентом на ходу.

Первую неделю гаджет стоимостью 8990 рублей можно будет купить только в чате, с 16 июня он появится у ретейлеров в России, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане, уточнила пресс-служба компании.

Для приобретения наушников в чате нужно написать «купить наушники с «Алисой», выбрать в диалоге с нейросетью модель нужного цвета и перейти к оплате. С 16 июня они станут доступны в магазинах электроники и у других ретейлеров.

Пользователи устройства первыми получат доступ к новой функции «Алисы» — «Моя память». Функция позволяет владельцу сохранять свои мысли, планы и идеи и посредством нейросети структурировать их.

Наушники доступны в белом, черном и фиолетовом цветах и оснащены сенсором — нажатием можно управлять звонками, воспроизведением и шумоподавлением, а также регулировать громкость касанием.

Новинка с шумоподавлением и вызовом «Алисы» работает без подзарядки до пяти часов и защищена от пыли и влаги по стандарту IP54. При этом шумоподавление работает не только в динамиках, но и в микрофонах — во время звонков.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

urbasik

Как только продажи пойдут за рубли или бартер,а на за виртуальные баксы.Так всё наладится.