«Яндекс» запустил продажу наушников с «Алисой»

«Яндекс» с 9 июня запустил продажи наушников с «Алисой AI», это первое носимое устройство компании, позволяющее общаться с ИИ-ассистентом на ходу.

Первую неделю гаджет стоимостью 8990 рублей можно будет купить только в чате, с 16 июня он появится у ретейлеров в России, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане, уточнила пресс-служба компании.

Для приобретения наушников в чате нужно написать «купить наушники с «Алисой», выбрать в диалоге с нейросетью модель нужного цвета и перейти к оплате. С 16 июня они станут доступны в магазинах электроники и у других ретейлеров.

Пользователи устройства первыми получат доступ к новой функции «Алисы» — «Моя память». Функция позволяет владельцу сохранять свои мысли, планы и идеи и посредством нейросети структурировать их.

Наушники доступны в белом, черном и фиолетовом цветах и оснащены сенсором — нажатием можно управлять звонками, воспроизведением и шумоподавлением, а также регулировать громкость касанием.

Новинка с шумоподавлением и вызовом «Алисы» работает без подзарядки до пяти часов и защищена от пыли и влаги по стандарту IP54. При этом шумоподавление работает не только в динамиках, но и в микрофонах — во время звонков.