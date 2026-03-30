Глава СПЧ раскритиковал умные колонки и роботы-пылесосы

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал граждан отказаться от умных колонок и роботов-пылесосов, если они боятся слежки через них.

«Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать "Алиса, поставь "Калинку"!"— в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки — мой совет», — сказал Фадеев в интервью РИА Новости.

По его словам, также «прошла» информация о том, что существует возможность «подглядывать» через камеры в пылесосах. Тем, кто опасается такой слежки, Фадеев порекомендовал пользоваться шваброй.

«Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом», — сказал глава СПЧ.