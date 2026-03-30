Глава СПЧ раскритиковал умные колонки и роботы-пылесосы

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал граждан отказаться от умных колонок и роботов-пылесосов, если они боятся слежки через них.

«Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте. А кричать "Алиса, поставь "Калинку"!"— в этом в общем-то сюрреализм какой-то заключается. Просто не надо покупать колонки — мой совет», — сказал Фадеев в интервью РИА Новости.

По его словам, также «прошла» информация о том, что существует возможность «подглядывать» через камеры в пылесосах. Тем, кто опасается такой слежки, Фадеев порекомендовал пользоваться шваброй.

«Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают. Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом», — сказал глава СПЧ.

Еще по теме
Почему не стоит покупать восстановленную технику
Определен самый безопасный для слуха тип наушников
Виниловые пластинки вернули популярность
Представлен планшет с антишпионской версией Android
смотреть все
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
2545
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
4533
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
5370
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
8166
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
8277
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137566
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171644
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157953
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3566593
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
185041
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Адам Кадыров оказался не майором
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
staff850

Готова конечно...., других проблем то нет в стране....

Uynachalnica

А хоть и младший, то все равно на него учиться надо.

Uynachalnica

"Российские работодатели приходят к выводу, что ряд вакансий можно не замещать, а перераспределять задачи...

pepelmetal

Этот склад не имел стратегического значения, и вообще был старый и никому не нужный