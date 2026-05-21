НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Готовьтесь к «танцам с бубном»: умный дом стал непредсказуемым

Источник:
Sibnet.ru
225 0
почему в России перестали работать умные устройства
Фото: SmartCitizens / CC BY-SA 2.0
Умные гаджеты больше не синоним комфорта и спокойствия. Скорее, наоборот. Розетки, роботы-пылесосы, чайники и камеры в России массово сходят с ума. А владельцы в погоне за работоспособностью сами создают «дыры» в безопасности. Что происходит, можно ли вернуть устройствам умный функционал и как выбирать технику, которая не сломается?

Жалобами пестрят профильные форумы и соцсети — например, в апреле умная техника Xiaomi перестала отображаться в фирменном приложении Mi Home. Через некоторое время российские пользователи нашли рабочий способ их вернуть — сменить регион в приложении на Белоруссию.

Из-за бунта умных гаджетов пострадало не только удобство, но и безопасность, и даже бюджеты. Так, к примеру, обладательница умных розеток рассказала Sibnet.ru, что розетки отсоединились от Wi-Fi, потеряли связь с приложением и самовольно включили конвекторы на даче — в итоге пришел внушительный счет за электричество.

«Умный дом в России стал зоной повышенного внимания и ответственности самого пользователя... Надежность и предсказуемость сейчас важнее, чем расширенный функционал», — констатировал в беседе с Sibnet.ru эксперт в области IoT, доцент кафедры вычислительных систем СибГУТИ Юрий Майданов.

Почему умные устройства бунтуют

Бунт умных чайников и пылесосов — комплексная проблема, которая наблюдается на фоне регуляторных блокировок, западных санкций и косвенных проблем с «облачной» маршрутизацией, сказал эксперт.

Блокировки

Основным фактором сбоев стали веерные блокировки IP-адресов. В этом случае типовая деградация умных устройств выглядит так: устройства перестают подключаться к серверам, исчезают из приложений и теряют возможность удаленного управления.

Согласно подсчетам экспертов, к апрелю 2026 года Роскомнадзор заблокировал до 85% IP-адресов и подсетей, используемых для работы умных домов. 

И если будет окончательно реализован переход на работу по «белым спискам» , устройства, чьи серверы не попадут в эти списки, потеряют почти все умные функции. Это может затронуть даже чайники и пылесосы из «дружественных» стран, если их серверы не будут внесены в списки. В зоне особого риска — ноунейм-гаджеты на платформе Tuya и устройства экосистемы Xiaomi.

Политика

Санкции и уход производителей — не менее значимый фактор. Многие компании сами ограничили или полностью отключили доступ к своим облачным сервисам и приложениям из России.

Например, LG отключила россиянам поддержку экосистемы умного дома ThinQ, а компания Legrand (умные розетки) ликвидировала облачную поддержку российских профилей.

В ряде случаев зарубежные компании блокируют функционал умной техники, завезенной в Россию обходными путями. В частности, с региональным баном со стороны производителей столкнулись владельцы «серых» роботов-пылесосов Roborock и Dreame.

«Устройства, ввезенные по параллельному импорту, могут иметь прошивку, изначально предназначенную для другого региона (Китай, ОАЭ, страны ЕС).
Производитель может в любой момент заблокировать такое устройство, если обнаружит несоответствие региона прошивки региону использования», — пояснил преподаватель курса Интернет вещей СибГУТИ.

Какая техника уязвима

Наиболее уязвимы умные устройства среднего и премиального сегмента, которые для выполнения ключевых функций завязаны на облака производителя.

«Если производитель прекратит поддержку устройств или обанкротится, ваши гаджеты рискуют превратиться в "кирпичи". Это называется "запланированное устаревание", и оно становится реальной угрозой в текущих условиях», — сказал собеседник.

Многие умные устройства используют ресурсы крупных западных облачных провайдеров (Amazon AWS, Cloudflare), которые блокируются на сетевом уровне. Это вызывает сбои устройств даже тех брендов, которые формально не уходили.

Что такое VPN на самом деле →

Как восстановить работоспособность

Для восстановления умного функционала «поглупевших» устройств эксперт порекомендовал несколько способов.

Смена региона в приложении — самый простой и нередко эффективный вариант. Необходимо найти настройки региона и выбрать другую страну в непосредственной близости от России (Казахстан, Белоруссию, Турцию). Это помогает обойти блокировку, когда серверы физически доступны, но доступ к ним ограничен на уровне региона.

Смена DNS на роутере. Иногда проблема не в полной блокировке IP-адреса, а в его некорректном разрешении через DNS. Если с DNS возникают проблемы, система не может получить IP-адрес сайта, что приводит к ошибкам доступа. Для «лечения» следует вручную сменить DNS-сервер на роутере — например, на публичный 1.1.1.1.

Отвязка от облака. Самый радикальный и наиболее эффективный способ. На устройство устанавливается альтернативная прошивка, которая позволяет управлять им локально, полностью игнорируя серверы производителя. Этот путь дает полный контроль и независимость, но требует технических знаний.

«Например, прошивка OpenBeken — лучший выбор для недорогих устройств на чипах BK7231, которые часто встречаются в розетках и лампочках от Tuya. Прошивка Tasmota — классика для устройств на микроконтроллерах ESP8266/ESP32», — привел примеры Майданов.

Но погоня за работоспособностью в ряде случаев создает дополнительные риски безопасности — пользователи могут скачивать вредоносные прошивки из непроверенных источников или использовать сомнительные VPN-сервисы, что нередко приводит к утечке данных, предупредил специалист.

«Возникли новые риски, о которых важно знать. Из-за невозможности получать критические обновления безопасности устройства стали легкой мишенью для хакеров. Их могут заразить и использовать в ботнет-сетях для DDoS-атак. Отсутствие патчей безопасности — это "открытая дверь" в вашу домашнюю сеть», — подчеркнул собеседник.

Какие гаджеты не сломаются

На сегодня меньше всего пострадала техника, ориентированная на отечественную ИТ-инфраструктуру. Например, умные колонки с российскими голосовыми ассистентами. Они стабильно работают, так как их облака находятся на территории России.

Датчики, розетки и лампочки от Яндекс, Sber и других локальных игроков также чувствуют себя неплохо.

Любая техника, которая может выполнять основные функции без подключения к интернету (с кнопок на пульте или корпусе), теоретически не пострадает, просто лишится части интеллектуальных функций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯзык умного дома: как общается электроника

Но, отмечает эксперт, российский бренд производителя — не панацея. Например, экосистема «Сбера» изначально строилась на облачной платформе Tuya, что привело к проблемам в прошлом. Поэтому перед покупкой надо уточнять, где физически находятся серверы, к которым подключается устройство.

Как купить надежное

Главный совет эксперта при покупке умных устройств — не полагаться на западные или китайские облака. Основной критерий выбора сегодня — российская инфраструктура. 

Стоит отдавать предпочтение экосистемам с протоколами как Zigbee, Z-Wave или Matter. Устройства на этих протоколах могут работать через локальный хаб и меньше зависят от внешнего интернета.

«Перед покупкой конкретной модели обязательно загляните на форумы 4PDA или в тематические сообщества (например, посвященные Home Assistant).
Там можно узнать об актуальном опыте использования и возможных проблемах с блокировками у других пользователей», — добавил собеседник.

Он предупредил: «Если вы все же решите купить устройство условно "дружественного" бренда (например, Xiaomi через параллельный импорт), будьте готовы к "танцам с бубном". Его работу, возможно, придется лечить способами от смены региона до перепрошивки».

SIBNET.RU В MAX
Еще по теме
Глава СПЧ раскритиковал умные колонки и роботы-пылесосы
Почему не стоит покупать восстановленную технику
Определен самый безопасный для слуха тип наушников
Виниловые пластинки вернули популярность
смотреть все
Хайтек #Гаджеты #Аналитика #Умный дом
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
3401
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
9564
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
7753
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
9524
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
14581
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
139877
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
173811
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159055
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3968350
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
187170
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Konami отключит доступ к своим серверам российским игрокам
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

fender1984

Хорошая у нас Власть!Всё для мигрантов!!