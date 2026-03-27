Почему не стоит покупать восстановленную технику

Маркетплейсы и специализированные магазины продают восстановленную бытовую технику и электронику по привлекательным ценам. Эксперты «Роскачества» рассказали, почему риски перевешивают экономию.

Восстановленная техника — это устройства, которые по какой-то причине были возвращены продавцу или производителю и впоследствии отремонтированы для перепродажи.

«Вы рискуете получить устройство с бывшими в употреблении компонентами. Каждая деталь устройства имеет ограниченный ресурс, например, определенное количество часов работы. В б/у компонентах этот ресурс уже частично исчерпан», — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергей Кузьменко.

Поэтому, если рассчитывать на долгосрочное использование, стоит отдать предпочтение новой технике. Конечно, она обойдется дороже, но это будет надежное устройство и с гарантией, отметил эксперт.

Какие риски

В продаже встречаются устройства, восстановленные самим производителем. Например, покупатель вернул телевизор с заводским браком. После устранения дефекта на производстве телевизор возвращается в продажу как «восстановленный производителем». Такая техника, как правило, проходит контроль качества и действительно может стать неплохим приобретением.

Но часто под видом «восстановленной» продается б/у техника, «подлатанная» сторонними компаниями или частными лицами. Например, человек сдал свой ноутбук в трейд-ин при покупке нового. Этот ноутбук проходит минимальный ремонт (чистка, замена аккумулятора и т. п.) и выставляется на продажу как «восстановленный».

Диагностика материнской платы и других внутренних компонентов ноутбука при этом, скорее всего, не проводилась. В таком случае качество устройства и его реальное состояние могут быть под большим вопросом, предупредили эксперты.

Что за проблемы

Проблемы, с которыми сталкивается покупатель восстановленной техники, зависят от типа устройства и качества проведенного ремонта:

Бытовая техника — основной проблемой восстановленных устройств является использование б/у компонентов. Надежность и срок службы такой техники значительно снижается, по сравнению с новой.

Ноутбуки — недостаточная проверка перед продажей может скрывать следы эксплуатации, в том числе залитие жидкостью. Часто это приводит к коррозии и, как следствие, к поломке устройства в будущем.

Смартфоны — при покупке восстановленного смартфона, который был сдан в трейд-ин предыдущим владельцем, существует риск, что он не удалил свои личные данные и идентификаторы.

Это может привести к тому, что после покупки вы получите доступ к личной информации, в том числе к данным банковских приложений. Использование такой информации может расцениваться как состав уголовного правонарушения.