Почему не стоит покупать восстановленную технику

Маркетплейсы и специализированные магазины продают восстановленную бытовую технику и электронику по привлекательным ценам. Эксперты «Роскачества» рассказали, почему риски перевешивают экономию.

Восстановленная техника — это устройства, которые по какой-то причине были возвращены продавцу или производителю и впоследствии отремонтированы для перепродажи.

«Вы рискуете получить устройство с бывшими в употреблении компонентами. Каждая деталь устройства имеет ограниченный ресурс, например, определенное количество часов работы. В б/у компонентах этот ресурс уже частично исчерпан», — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергей Кузьменко.

Поэтому, если рассчитывать на долгосрочное использование, стоит отдать предпочтение новой технике. Конечно, она обойдется дороже, но это будет надежное устройство и с гарантией, отметил эксперт.

Какие риски

В продаже встречаются устройства, восстановленные самим производителем. Например, покупатель вернул телевизор с заводским браком. После устранения дефекта на производстве телевизор возвращается в продажу как «восстановленный производителем». Такая техника, как правило, проходит контроль качества и действительно может стать неплохим приобретением.

Но часто под видом «восстановленной» продается б/у техника, «подлатанная» сторонними компаниями или частными лицами. Например, человек сдал свой ноутбук в трейд-ин при покупке нового. Этот ноутбук проходит минимальный ремонт (чистка, замена аккумулятора и т. п.) и выставляется на продажу как «восстановленный».

Диагностика материнской платы и других внутренних компонентов ноутбука при этом, скорее всего, не проводилась. В таком случае качество устройства и его реальное состояние могут быть под большим вопросом, предупредили эксперты.

Что за проблемы

Проблемы, с которыми сталкивается покупатель восстановленной техники, зависят от типа устройства и качества проведенного ремонта:

Бытовая техника — основной проблемой восстановленных устройств является использование б/у компонентов. Надежность и срок службы такой техники значительно снижается, по сравнению с новой.

Ноутбуки — недостаточная проверка перед продажей может скрывать следы эксплуатации, в том числе залитие жидкостью. Часто это приводит к коррозии и, как следствие, к поломке устройства в будущем.

Смартфоны — при покупке восстановленного смартфона, который был сдан в трейд-ин предыдущим владельцем, существует риск, что он не удалил свои личные данные и идентификаторы. 

Это может привести к тому, что после покупки вы получите доступ к личной информации, в том числе к данным банковских приложений. Использование такой информации может расцениваться как состав уголовного правонарушения.

Еще по теме
Маркетплейсы заставят открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»
Продажи компьютеров в России резко упали
Госдума взялась за ограничение скидок на маркетплейсах
Россияне стали чаще расплачиваться лицом
смотреть все
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
2192
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
4360
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
5145
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
7843
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
7714
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137465
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171545
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157926
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3523347
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184929
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
