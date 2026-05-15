Круглосуточные магазины в России начали закрываться

Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7–8%, следует из данных Infoline.

Статистику подтверждает сервис 2ГИС — по его данным, в марте 2026 года в крупнейших городах было на 6,4% меньше круглосуточных магазинов, чем в тот же период прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, сохраняется в Санкт-Петербурге (22,6%), Краснодаре (20,4%) и Омске (15,5%). Меньше всего их в Воронеже (4,3%), Новосибирске (4,9%) и Самаре (5,7%).

По оценке экспертов, количество круглосуточных магазинов в России снижается из-за роста расходов на них, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Переход населения к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов.

Специалисты считают, что тенденция по закрытию круглосуточных магазинов или ограничению их времени работы продолжится. Менее заметной она будет в городах с высокой плотностью населения, активной ночной жизнью и развитым туристическим потоком.