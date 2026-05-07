Взлетели продажи бумажных карт

Продажи бумажных карт на маркетплейсе Wildberries с начала мая выросли на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба площадки.

Наиболее заметный рост зафиксирован в Москве: там число покупок увеличилось на 51% при снижении среднего чека на 5%. При этом покупатели стали тратить меньше денег на одну покупку — средний чек снизился на 8%.

Интерес к бумажным картам вырос на фоне цифровых ограничений. Операторы сотовой связи в регионах России отключают мобильный интернет из-за угрозы атак БПЛА, которые используют мобильные сети для наведения.

Ранее абонентов из Москвы предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и сотовой связи в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В сам праздник доступ также ограничат к сайтам и приложениям из белого списка.

