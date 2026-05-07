НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Взлетели продажи бумажных карт

Источник:
Sibnet.ru
135 0
День с курьером
Фото: © Sibnet.ru

Продажи бумажных карт на маркетплейсе Wildberries с начала мая выросли на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба площадки.

Наиболее заметный рост зафиксирован в Москве: там число покупок увеличилось на 51% при снижении среднего чека на 5%. При этом покупатели стали тратить меньше денег на одну покупку — средний чек снизился на 8%.

Интерес к бумажным картам вырос на фоне цифровых ограничений. Операторы сотовой связи в регионах России отключают мобильный интернет из-за угрозы атак БПЛА, которые используют мобильные сети для наведения.

Ранее абонентов из Москвы предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета и сотовой связи в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В сам праздник доступ также ограничат к сайтам и приложениям из белого списка.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Минпромторг поддержал введение НДС на зарубежные заказы
Зафиксирован бум на головоломки и кроссворды
Россияне назвали бренды, возвращения которых очень ждут
Введена обязательная маркировка ноутбуков и смартфонов
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Обсуждение (0)
Картина дня
Флаг ЕС
ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева
Красная площадь
Мобильный интернет и СМС отключат в Москве 9 мая
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о согласии Ирана на отказ от ядерного оружия
Комета 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS исчез
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

corrector

при всей народной нелюбви к расточительности богатеев, признак то не очень, это не совесть у них...

korvinsS

Ага только пепел теперь ядерным будет.

47343

Это не шизофрения а тонкий ход, Россия в одностороннем порядке объявляет перемирие 8-9 мая а Украина...