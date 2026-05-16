Маркетплейсы потеряли пользователей из‑за ограничений VPN

Маркетплейсы в апреле потеряли до 10% пользователей из-за ограничений на пропуск VPN-трафика, следует из данных Digital Budget

Мобильный трафик Wildberries в апреле упал на 10%, Ozon и «Яндекс Маркета» — на 3%, «Авито» — на 1,5%. При этом в марте наблюдался рост мобильного трафика у платформ: у Ozon— на 10% месяц к месяцу, у «Авито» — на 9%, у Wildberries — на 7%, у «Яндекс Маркета» — на 3%.

Эксперты считают, что маркетплейсы столкнулись с падением общего пользовательского трафика в апреле после требования Минцифры о блокировке VPN, пишет «Коммерсантъ». Данные меры прежде всего ударили по мобильной аудитории маркетплейсов.

Потери отрасли от ограничений VPN-трафика могут составлять 1% от общего оборота. С учетом объема продаж маркетплейсов за прошлый год в размере 8,59 триллиона рублей реальные потери могут составлять порядка 7 миллиардов рублей.

Минцифры попросило крупнейшие российские ресурсы с 15 апреля ограничить доступ на их платформы пользователям с включенным VPN. Маркетплейсы в настоящее время ввели соответствующие ограничения.