Минпромторг поддержал введение НДС на зарубежные заказы

Минпромторг России поддержал введение с 1 января 2027 года НДС в размере 22% на иностранные товары, приобретаемые через интернет, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее предполагалось более плавное введение НДС на импортируемые товары. В 2027 году НДС планировалось установить на уровне 7% и поэтапно увеличивать: в 2028 году — до 14%, в 2029 году — до 22%.

При этом Минпромторгом поддерживает единовременное введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. Сейчас в России действует правило беспошлинного ввоза.

Согласно нему, товары для личного использования стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмма не облагаются таможенной пошлиной и освобождаются от уплаты НДС.

Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, который включается в цену товаров и услуг. Фактически его оплачивает конечный покупатель, а продавцы перечисляют полученную сумму в бюджет. С 1 января 2026 года стандартная ставка НДС в России увеличилась с 20% до 22%.

qseft

Идиоты,а вы к 30 году у власти ещё останетесь?Средства по карманам разойдутся,сколько их сидит уже и...

Удавиков

песков прокомментирует об очередном цвете мифических линий, правда цвета для линий уже давно закончились,...

Qprovessional

Ютуб по факту заменить нечем, там видео со всего мира на любую тему

pepelmetal

Мужчина? Как много ошибок в слове петух!