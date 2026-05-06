Минпромторг поддержал введение НДС на зарубежные заказы

Минпромторг России поддержал введение с 1 января 2027 года НДС в размере 22% на иностранные товары, приобретаемые через интернет, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее предполагалось более плавное введение НДС на импортируемые товары. В 2027 году НДС планировалось установить на уровне 7% и поэтапно увеличивать: в 2028 году — до 14%, в 2029 году — до 22%.

При этом Минпромторгом поддерживает единовременное введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. Сейчас в России действует правило беспошлинного ввоза.

Согласно нему, товары для личного использования стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмма не облагаются таможенной пошлиной и освобождаются от уплаты НДС.

Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, который включается в цену товаров и услуг. Фактически его оплачивает конечный покупатель, а продавцы перечисляют полученную сумму в бюджет. С 1 января 2026 года стандартная ставка НДС в России увеличилась с 20% до 22%.

SIBNET.RU В MAX