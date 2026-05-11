ГОСТ на туалетную бумагу обновят летом

Новый ГОСТ на туалетную бумагу вступит в силу с 1 июня 2026 года. Соответствующие стандарты ранее утвердил Росстандарт.

ГОСТ Р 52354—2025 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения» практически повторяет действующий регламент ГОСТ Р 52354—2005.

Ширина листа или рулона туалетной бумаги по-прежнему должна составлять 90 миллиметров, площадь листа — 11 тысяч квадратных миллиметров, площадь салфетки — 17 тысяч миллиметров, а носового платка — 40 тысяч миллиметров.

Туалетная бумага, салфетки, полотенца, носовые платки, скатерти должны выпускаться в рулонах или листах, которые могут иметь разную форму: четырехугольную, круглую, овальную, фигурную, с ровными или зубчатыми краями.

Туалетная бумага должна хорошо разматываться, а в случае, если рулон с перфорацией, то листы должны отрываться четко по прорезанным линиям.

В новом ГОСТе указана возможность использования переработанного сырья. Доля таких материалов устанавливается в стандартах на конкретные группы.