Почему некоторые зарядки «пищят»

Некоторые зарядные устройства при подключении к розетке начинают издавать тонкий, едва уловимый свист или писк. Откуда он берется, что означает и стоит ли его опасаться?

Когда зарядка «пищит»

Большинство современных зарядных устройств используют импульсные преобразователи напряжения. Они играют роль понижающих трансформаторов. В них также есть дроссели — катушки индуктивности на ферритовом кольце или стержне, накапливающие энергию.

Эти элементы при включении в сеть традиционно вибрируют на ультразвуковых частотах — от 40 до 150 кГц, что выше порога слышимости человека. Главная причина — феррит, уникальный материал, меняющий свои размеры под действием электромагнитного поля.

Ток течет через миниатюрный ферритовый сердечник, создает переменное электромагнитное поле, заставляющее материал то сжиматься, то расширяться с огромной скоростью — до 500 тысяч колебаний в секунду.

Иногда эта вибрация под воздействием проходящего тока попадает в диапазон, слышимый человеческим ухом — от 10 до 18 тысяч Гц. В результате зарядка начинает «свистеть» или «пищать».

Стоит ли опасаться «писка»

Чаще всего такое явление замечают в компактных, дешевых или старых зарядных устройствах, при этом самый громкий свист зарядки издают не под полной нагрузкой, а на холостом ходу, когда блок воткнули в розетку, но устройство еще не подключили.

Дело в том, что в простое контроллер пытается удержать выходное напряжение, отправляя ультракороткие импульсы. Из-за этого режим работы трансформатора становится нестабильным, частота «проваливается» в слышимый диапазон.

Однако свистящая зарядка — не поломка. Комариное «пение» феррита безопасно, хотя и раздражает людей с тонким слухом. Просто производитель сэкономил на компонентах или использовал неудачную конструкцию.