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Почему некоторые зарядки «пищят»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Некоторые зарядные устройства при подключении к розетке начинают издавать тонкий, едва уловимый свист или писк. Откуда он берется, что означает и стоит ли его опасаться?

Когда зарядка «пищит»

Большинство современных зарядных устройств используют импульсные преобразователи напряжения. Они играют роль понижающих трансформаторов. В них также есть дроссели — катушки индуктивности на ферритовом кольце или стержне, накапливающие энергию.

Эти элементы при включении в сеть традиционно вибрируют на ультразвуковых частотах — от 40 до 150 кГц, что выше порога слышимости человека. Главная причина — феррит, уникальный материал, меняющий свои размеры под действием электромагнитного поля.

Ток течет через миниатюрный ферритовый сердечник, создает переменное электромагнитное поле, заставляющее материал то сжиматься, то расширяться с огромной скоростью — до 500 тысяч колебаний в секунду.

Иногда эта вибрация под воздействием проходящего тока попадает в диапазон, слышимый человеческим ухом — от 10 до 18 тысяч Гц. В результате зарядка начинает «свистеть» или «пищать».

Стоит ли опасаться «писка»

Чаще всего такое явление замечают в компактных, дешевых или старых зарядных устройствах, при этом самый громкий свист зарядки издают не под полной нагрузкой, а на холостом ходу, когда блок воткнули в розетку, но устройство еще не подключили.

Дело в том, что в простое контроллер пытается удержать выходное напряжение, отправляя ультракороткие импульсы. Из-за этого режим работы трансформатора становится нестабильным, частота «проваливается» в слышимый диапазон.

Однако свистящая зарядка — не поломка. Комариное «пение» феррита безопасно, хотя и раздражает людей с тонким слухом. Просто производитель сэкономил на компонентах или использовал неудачную конструкцию.

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Топ комментариев

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

velam

Так если вс Ирана уничтожены, что тогда Америка просто не веведет войска и не возьмет под контроль все?...

mosquito__2010

к тому что врать не хорошо а скрытие подобного интервью это очередное галимое враньё евросоюза.ес держит...