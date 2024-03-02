Принтеры HP стали доступны по платной подписке

Компания HP объявила о новой системе распространения своих принтеров — теперь они доступны по подписке.

Сервис All-In Plan включает в себя доставку принтера, предоставление бумаги картриджей с чернилами, гарантийное обслуживание, ремонт и возможность замены устройства через определенный период времени, говорится на сайте производителя.

Подписка доступна для трех моделей принтеров: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro. Стоимость подписки варьируется в зависимости от выбранной модели принтера и необходимого количества страниц.

Минимальная стоимость — 7 долларов в месяц, за такую подписку будет доступен принтер HP Envy и печать 20 страниц. За 700 страниц в месяц, напечатанные на HP OfficeJet Pro, придется заплатить 36 долларов. Неизрасходованные страницы можно перенести на следующий месяц.

Система принтеров HP оснащена интеллектуальным определением уровня чернил, что позволяет автоматически заказывать новые картриджи при их окончании. В случае поломки устройства компания предлагает замену на следующий день.