НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Принтеры HP стали доступны по платной подписке

Источник:
Sibnet.ru
107 0

Компания HP объявила о новой системе распространения своих принтеров — теперь они доступны по подписке.

Сервис All-In Plan включает в себя доставку принтера, предоставление бумаги картриджей с чернилами, гарантийное обслуживание, ремонт и возможность замены устройства через определенный период времени, говорится на сайте производителя.

Подписка доступна для трех моделей принтеров: HP Envy, HP Envy Inspire и HP OfficeJet Pro. Стоимость подписки варьируется в зависимости от выбранной модели принтера и необходимого количества страниц.

Минимальная стоимость — 7 долларов в месяц, за такую подписку будет доступен принтер HP Envy и печать 20 страниц. За 700 страниц в месяц, напечатанные на HP OfficeJet Pro, придется заплатить 36 долларов. Неизрасходованные страницы можно перенести на следующий месяц.

Система принтеров HP оснащена интеллектуальным определением уровня чернил, что позволяет автоматически заказывать новые картриджи при их окончании. В случае поломки устройства компания предлагает замену на следующий день.

Еще по теме
Представлена флешка с функцией самоуничтожения
Хакеры устроили атаку с помощью умных зубных щеток
Умная крышка определит свежесть приготовленной еды
Умная скакалка Xiaomi: как работает и зачем нужна
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
113784
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
15988
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
14547
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
16564
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
26067
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
105123
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
17793
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
18019
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
20775
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
36397
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Counter-Strike 2 получит сюжетный режим
Представлен первый генератор игровых запахов
Украина предложит России мир: что известно о саммите в Женеве
Приднестровье запросило помощь России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Captain Nemo

А Иркуту доказательства не нужны.Он украинские телемарафоны только смотрит и только им доверяет и на...

Sergej86

Я вообще не понимаю что сделал такого Навальный, что его боготворят?

Nik3316

"Даа.. на Руси, Слава Богу, Балаболов-Навалят лет на сто припасено!.."

GammiPluh

Он покурил до самолета, просто он провонял на сквозь от своей вредной привычки. Да и если бы это был...