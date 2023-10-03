НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Как получить красивый мобильный номер Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Телефон
Фото: © Sibnet.ru

Абонент Ростелекома может поменять номер телефона, чтобы получить «красивые» цифры или избавиться от нежелательных звонков. Тариф при этом не изменится.

Первая замена номера будет бесплатной. Со второй по десятую замена обойдется в 100 рублей. Все последующие замены номера – 5 тысяч рублей. При этом сохранится сим-карта, тарифный план и подключенные услуги. Новыми будут только цифры в номере.

Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете  абонента Ростелекома, При этом можно выбрать обычный номер или «золотой».

В категорию «золотой» входят номера, в которых есть повторяющиеся цифры и особый порядок их чередования. Такие номера оплачиваются отдельно по прейскуранту, который можно посмотреть в Личном кабинете.

Еще по теме
Как провести интернет за город и на дачу
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
смотреть все
Хайтек #Как сделать #Мобильная связь
Как сделать
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
03.10.23, 12:33
183
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
10785
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
13252
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
16617
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
16838
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
2928
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
3545
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
7356
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
21468
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
20899
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

-Керя-

В Чём скандал то. Спел как оно и есть...

TOJlCTblN

Стратеги подтянулись... Так то если подумать, от Крыма и до Берлина не далеко...

Asd10

А тут схема другая. Выскочил, застрял, сгорел. А про полный ход ты прям поэтически всё описал. Прозой...

physx

Дескать, сдохни если хочешь в ЕС.