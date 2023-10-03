Как получить красивый мобильный номер Ростелекома

Абонент Ростелекома может поменять номер телефона, чтобы получить «красивые» цифры или избавиться от нежелательных звонков. Тариф при этом не изменится.

Первая замена номера будет бесплатной. Со второй по десятую замена обойдется в 100 рублей. Все последующие замены номера – 5 тысяч рублей. При этом сохранится сим-карта, тарифный план и подключенные услуги. Новыми будут только цифры в номере.

Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете абонента Ростелекома, При этом можно выбрать обычный номер или «золотой».

В категорию «золотой» входят номера, в которых есть повторяющиеся цифры и особый порядок их чередования. Такие номера оплачиваются отдельно по прейскуранту, который можно посмотреть в Личном кабинете.