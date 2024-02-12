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Представлена флешка с функцией самоуничтожения

Источник:
Sibnet.ru
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Швейцарская компания Interrupt Labs выпустила самую безопасную флешку в мире для хранения секретных данных под названием Ovrdrive USB. В критической ситуации накопитель способен сам себя уничтожить.

Флешка способна принудительно изменить рабочее напряжение, из-за чего плата накопителя нагревается до 100 градусов. Этой температуры достаточно, чтобы вывести из строя чип памяти с записанной информацией.

Кроме этого, накопитель умеет шифровать данные. Чтобы флешка заработала, ее необходимо подключить к компьютеру три раза. Если не сделать этого, система не распознает флешку, имитируя аппаратную неисправность. При необходимости эти функции можно отключить.

Емкость накопителя — 8 ГБ. На прилавках магазинов флешка появится в августе 2024 года, стоимость устройства составляет 69 долларов.

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