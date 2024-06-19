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Отечественные ноутбуки Inferit поступили в продажу

Источник:
Hi-Tech Mail.ru
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Отечественная компания «Инферит» заявила о старте розничных продаж четырех моделей ноутбуков под брендом INFERIT, которые собираются в подмосковном Фрязино из зарубежных комплектующих.

Пока доступно шесть конфигураций и четыре модели ноутбуков: Enox, Compact, Eclipse и Silver. Все устройства получили 14-дюймовые IPS экраны, процессоры Intel Core i5 или i7, сканеры отпечатков в тачпаде, до 32 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ SSD, приводит Hi-Tech Mail.ru сообщение компании.

Основные различия между моделями касаются дизайна, процессоров и разрешения экранов, а Inferit Eclipse предлагает еще и сенсорный дисплей. Предусмотрена возможность выбора операционной системы между Windows и Linux.

Ноутбуки предлагаются по цене от 69 тысячи рублей за модель Inferit Enox, тогда как максимальная конфигурация модели Eclipse обойдется уже в 87 тысяч рублей. Каждый из ноутбуков можно модернизировать, например, увеличивать количество ОЗУ.

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