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Xiaomi анонсировал браслет от комаров

Источник:
Sibnet.ru
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Китайский гигант Xiaomi представил на своей платформе коллективного финансирования Youpin браслет Qualitell от комаров.

Его главная особенность — способность эффективно отпугивать насекомых без использования традиционных химических средств. Секрет Qualitell кроется в специальном обруче, в который заливаются эфирные масла с репеллентными свойствами.

Одной заправки хватает на впечатляющие 90 дней защиты от комаров. Отзывы первых пользователей позитивные, многие отмечают, что браслет работает значительно эффективнее привычных спреев от комаров.

В пересчете на российскую валюту, браслет Qualitell стоит всего 500 рублей. При этом пока неясно, планирует ли китайская компания продавать его на международном рынке.

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Топ комментариев

pepelmetal

А зима для них будет холодной, нужно будет усиленней скакать)))

pepelmetal

Нечего им бояться, это мирная атака

pepelmetal

Зато живут как во Сранции, на гиперлупах катаются, как завещал порох

Kukuh88

Путешествовал по миру сновидений, а тут еще дебаты какие-то)