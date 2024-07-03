Xiaomi анонсировал браслет от комаров

Китайский гигант Xiaomi представил на своей платформе коллективного финансирования Youpin браслет Qualitell от комаров.
Его главная особенность — способность эффективно отпугивать насекомых без использования традиционных химических средств. Секрет Qualitell кроется в специальном обруче, в который заливаются эфирные масла с репеллентными свойствами.
Одной заправки хватает на впечатляющие 90 дней защиты от комаров. Отзывы первых пользователей позитивные, многие отмечают, что браслет работает значительно эффективнее привычных спреев от комаров.
В пересчете на российскую валюту, браслет Qualitell стоит всего 500 рублей. При этом пока неясно, планирует ли китайская компания продавать его на международном рынке.