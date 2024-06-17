СМИ узнали о сроках внедрения ИИ на устройствах Apple

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence (AI) будет длиться минимум до 2025 года и поэтапно, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудников компании.

Попытки выпускать на рынок сразу несколько новых продуктов не всегда было удачной стратегией для Apple. Корпорация намерена с особой тщательностью подойти к разработке принципиально нового продукта — Apple Intelligence (AI), отмечает издание.

Такое решение связано с желанием производителя избежать «детских болезней», какими страдают многие устройства с ИИ на рынке. При этом разработчики получат доступ к нейросетевым функциям в iPhone уже этим летом.

Изначально AI будет доступен исключительно в американской версии английского языка. Релиз продукта на других языках может занять годы, зато готовый продукт будет работать предсказуемо и стабильно, рассказали сотрудники компании.