Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых

Компания Beurer открыла продажи устройств линейки устройств BR, предназначенных для лечения укусов насекомых. Покупателям уже доступны три компактные модели.

Разработчики уверяют, что устройства успешно справляются с последствиями укусов комаров, пчел и других мелких насекомых, устраняя зуд, воспаление и боль. Длительность воздействия на кожу варьируется от трех до шести секунд.

Результат достигается благодаря нагреву керамической пластины, которую нужно приложить к месту укуса. Даже кратковременного воздействия достаточно для изменения структуры ядовитых веществ, попадающих под кожу.

Beurer BR работают от двух батареек типа AAA, которых хватит на 300 применений. Аппараты прошли медицинскую сертификацию, при этом вес каждого устройства не превышает 50 граммов, что позволяет брать их в походы или прогулки на природе.