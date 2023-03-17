HDMI – один из самых распространенных интерфейсов мультимедиа высокой четкости, способный одновременно передавать видео и звук. Он используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам. Но кабели HDMI отличаются.

В универсальности HDMI кроются не только плюсы, но и минус — порты и кабели выглядят одинаково, из-за чего возникают сложности с выбором последнего. Далеко не каждый шнур может передать видео в 4К или позволить использовать телевизор в качестве монитора для игрового ПК.

Стандарты HDMI

Младшая версия HDMI 1.4 подойдет для трансляции видео с разрешением 4K (38402160) и скоростью до 30 кадров в секунду, однако при использовании «на максимум» картинка может дергаться, а движения на ней будут выглядеть слишком резкими из-за малой частоты обновления.

Наиболее подходящее использование этого стандарта — воспроизведение Full HD (19201080). Это подключение офисных мониторов или проекторов. Провод HDMI 1.4 можно купить в среднем за 200 рублей.

Стандарт HDMI 2.0 поддерживает 4К со скоростью до 60 кадров в секунду. Несмотря на повышение характеристик, его лучше использовать при передаче Super HD (25601440) — там частота кадров возрастает до 120, а в FullHD и вовсе до 240. Такой провод стоит в районе 500 рублей.

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Кабель HDMI 2.0 подходит для подключения телевизоров и игровых мониторов. Но в активных играх лучше не превышать разрешение Super HD, так как это ограничит количество кадров в секунду до 60, а комфортный гейминг сейчас уже запрашивает 120.

Лучший на данный момент HDMI 2.1 передает 4К при 120 кадрах в секунду. Но это не предел: 8К воспроизводятся со скоростью 60 fps, 10К можно посмотреть при 50. Он поддерживает все современные стандарты, в том числе HDR10, HDR1000, HLG и Dolby Vision. Этот провод обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей.

Этим проводом можно подключить и 4K монитор, и широкоформатный проектор, и 8K телевизор. Зрители и геймеры смогут насладиться естественностью движений в фильмах и играх даже в очень динамичных сценах.

Экранирование, изоляция и контакты HDMI

Экранирование нужно, чтобы избавиться от помех. Их источником может стать двигатель (например, стиральная машина или пылесос), роутер или даже мобильный телефон.

Самая распространенная и дешевая оплетка — алюминиевая фольга. Она поглощает около 90% помех, надежнее защитят серебряный и золотой экраны. В более дорогих проводах можно встретить ферритовые фильтры — толстые кольца, защищающие штекер.

Изоляция важна при приобретении длинных кабелей. Большинство проводов имеют один слой поливинилхлорида, при этом рассеивается часть сигнала. Такие шнуры подойдут для просмотра FullHD и коротких расстояний, например, подключения монитора или телевизионной приставки.

Если в планах просмотр 4К или кабель длиной более 1,5-2 метров, то стоит обратить внимание на изоляцию из полиэтилена, винила или полиуретана. В противном случае картинка будет «разваливаться» на пиксели или даже зависать.

Контакты — немаловажная часть кабеля. У дешевых проводов они алюминиевые, их минус — быстрый износ. Омедненные контакты более долговечны и хорошо пропускают ток, а лучшими показателями обладают позолоченные — они прочнее и устойчивы к износу и другим внешним факторам.

Как выбрать HDMI-кабель

При выборе HDMI-кабеля на первом месте должны стоять характеристики экрана. Нет смысла приобретать для офисного монитора с разрешением FullHD дорогой кабель HDMI 2.1 с позолоченными контактами, лучше он показывать не станет. Но для современного телевизора с 4К такой провод просто необходимым.

На экранирование стоит обратить внимание если есть сильные источники помех, в противном случае им можно пренебречь.

Важно знать, что длина кабеля очень сильно влияет на качество сигнала. Производители электроники рекомендуют не использовать шнуры длиннее 1,5 метров, чтобы сохранить максимально возможное качество видео и звука.

В случае необходимости за эти рамки можно выйти, но максимальная длина будет зависеть от стандарта. HDMI 1.4 можно использовать до 15 метров, HDMI 2.0 — 5 метров, а вот HDMI 2.1 — не более 3 метров.