НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель

Источник:
Sibnet.ru
188 0
HDMI-кабель
Фото: © PIX1861 / Pixabay License
HDMI – один из самых распространенных интерфейсов мультимедиа высокой четкости, способный одновременно передавать видео и звук. Он используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам. Но кабели HDMI отличаются.

В универсальности HDMI кроются не только плюсы, но и минус — порты и кабели выглядят одинаково, из-за чего возникают сложности с выбором последнего. Далеко не каждый шнур может передать видео в 4К или позволить использовать телевизор в качестве монитора для игрового ПК.

Стандарты HDMI

Младшая версия HDMI 1.4 подойдет для трансляции видео с разрешением 4K (38402160) и скоростью до 30 кадров в секунду, однако при использовании «на максимум» картинка может дергаться, а движения на ней будут выглядеть слишком резкими из-за малой частоты обновления. 

Наиболее подходящее использование этого стандарта — воспроизведение Full HD (19201080). Это подключение офисных мониторов или проекторов. Провод HDMI 1.4 можно купить в среднем за 200 рублей.

Стандарт HDMI 2.0 поддерживает 4К со скоростью до 60 кадров в секунду. Несмотря на повышение характеристик, его лучше использовать при передаче Super HD (25601440) — там частота кадров возрастает до 120, а в FullHD и вовсе до 240. Такой провод стоит в районе 500 рублей.

##Интернет
Как запустить фильм с ПК на телевизоре

Кабель HDMI 2.0 подходит для подключения телевизоров и игровых мониторов. Но в активных играх лучше не превышать разрешение Super HD, так как это ограничит количество кадров в секунду до 60, а комфортный гейминг сейчас уже запрашивает 120.

Лучший на данный момент HDMI 2.1 передает 4К при 120 кадрах в секунду. Но это не предел: 8К воспроизводятся со скоростью 60 fps, 10К можно посмотреть при 50. Он поддерживает все современные стандарты, в том числе HDR10, HDR1000, HLG и Dolby Vision. Этот провод обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей.

Этим проводом можно подключить и 4K монитор, и широкоформатный проектор, и 8K телевизор. Зрители и геймеры смогут насладиться естественностью движений в фильмах и играх даже в очень динамичных сценах.

Экранирование, изоляция и контакты HDMI

Экранирование нужно, чтобы избавиться от помех. Их источником может стать двигатель (например, стиральная машина или пылесос), роутер или даже мобильный телефон.

Самая распространенная и дешевая оплетка — алюминиевая фольга. Она поглощает около 90% помех, надежнее защитят серебряный и золотой экраны. В более дорогих проводах можно встретить ферритовые фильтры — толстые кольца, защищающие штекер.

Изоляция важна при приобретении длинных кабелей. Большинство проводов имеют один слой поливинилхлорида, при этом рассеивается часть сигнала. Такие шнуры подойдут для просмотра FullHD и коротких расстояний, например, подключения монитора или телевизионной приставки.

Если в планах просмотр 4К или кабель длиной более 1,5-2 метров, то стоит обратить внимание на изоляцию из полиэтилена, винила или полиуретана. В противном случае картинка будет «разваливаться» на пиксели или даже зависать.

Контакты — немаловажная часть кабеля. У дешевых проводов они алюминиевые, их минус — быстрый износ. Омедненные контакты более долговечны и хорошо пропускают ток, а лучшими показателями обладают позолоченные — они прочнее и устойчивы к износу и другим внешним факторам.

Как выбрать HDMI-кабель

При выборе HDMI-кабеля на первом месте должны стоять характеристики экрана. Нет смысла приобретать для офисного монитора с разрешением FullHD дорогой кабель HDMI 2.1 с позолоченными контактами, лучше он показывать не станет. Но для современного телевизора с 4К такой провод просто необходимым.

На экранирование стоит обратить внимание если есть сильные источники помех, в противном случае им можно пренебречь.

Важно знать, что длина кабеля очень сильно влияет на качество сигнала. Производители электроники рекомендуют не использовать шнуры длиннее 1,5 метров, чтобы сохранить максимально возможное качество видео и звука.

В случае необходимости за эти рамки можно выйти, но максимальная длина будет зависеть от стандарта. HDMI 1.4 можно использовать до 15 метров, HDMI 2.0 — 5 метров, а вот HDMI 2.1 — не более 3 метров. 

Еще по теме
Слита дата выхода видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070
Экспериментальный ноутбук проработает два года от одной зарядки
Nvidia признала, что ee драйвера грузят процессор после выхода из игр
Китайская компания выпустит видеокарту с мощностью GTX 1650
смотреть все
Обзоры #Компьютеры #Как выбрать #Оборудование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
HDMI-кабель
ТЕМА ДНЯ
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
info.sibnet.ru
#Wink
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
 Приставка Wink
#Wink
Как подключить второй телевизор к приставке Wink
Можно ли транслировать сразу на нескольких устройствах контент с одной приставки одновременно? Для приставки Wink от Ростелекома есть удобный способ это сделать
 Комплект PLC-адаптеров от Ростелекома
#Оборудование
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
16 марта
Самый кассовый фильм «Чебурашка» вышел в Wink
16 марта
Ростелеком подтвердил возможность выплаты дивидендов
16 марта
Премьера сериала «Операция "Неман"» состоится в Wink
9 марта
Фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» вышел в Wink
 Смотреть все