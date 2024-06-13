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Найден способ «разогнать» в сто раз любой процессор

Источник:
The Verge
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Компания Flow Computing разработала технологию, которая позволит увеличить производительность любого процессора в сто раз. При этом она совместима со всеми основными используемыми на рынке архитектурами.

Разработка получила название PPU (Parallel Processing Unit) — блок параллельной обработки данных. Это небольшой блок, который нужно интегрировать в процессор. За счет параллельной обработки данных этот блок способен значительно повышать производительность CPU.

Такой блок можно интегрировать в процессор на любой современной распространенной архитектуре. Утверждается, что любой современный процессор с архитектурой фон Неймана можно интегрировать PPU.

Конфигурация PPU может настраиваться под нужды конкретного сегмента. Например, количество ядер может варьироваться от 4 до 256. В результате PPU можно использовать как в миниатюрных носимых устройствах, так и в суперкомпьютерах.

Однако на сегодня технология представляет собой только набор запатентованных технологий, поэтому разработчикам еще предстоит подтвердить ее эффективность с помощью реальной демонстрации.

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