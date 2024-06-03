Американская корпорация Nvidia представила новые нейронные процессоры Rubin. Начало поставок Rubin запланировано на 2026 год.

Нейронные процессоры предназначены для запуска систем искусственного интеллекта. Разработчики отметили, что новые чипы будут более энергоэффективными по сравнению с предшественниками, пишет Financial Times.

Глава Nvidia Дженсен Хуан сообщил на конференции, что компания намерена разрабатывать новые ИИ-платформы ежегодно.

Ожидается, что новые ИИ-ускорители позволят создавать еще более крупные нейросети. В частности, на таких чипах смогут работать большие языковые модели наподобие ChatGPT с триллионами параметров.

В марте Nvidia представила новый графический процессор Blackwell для технологий искусственного интеллекта. Blackwell имеет 208 миллиардов транзисторов по сравнению с 80 миллиардами в прошлогодней модели H100.