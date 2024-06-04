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Asus показала ноутбук с «живым» экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Концепт-ноутбук Dali
Концепт-ноутбук Dali
Фото: © Tom's Hardware

Компания Asus представила концепт-ноутбук Dali, в крышку которого встроен цветной экран E-Ink. Этот 12-дюймовый экран имеет разрешение 1600x1200 пикселей и может отображать шесть основных цветов.

На внешний экран с помощью специального программного обеспечения Dali пользователь может размещать изображения, поддерживаются шесть цветов, пишет издание Tom's Hardware. В результате появляется возможность кастомизировать внешний вид устройства.

Дополнительный экран не потребляет энергию при статичной картинке. Она сохраняется при выключении ноутбука. Заряд расходуется только при динамичном изображении. Экраны E-lnk обычно используются в электронных читалках.

В качестве основного дисплея используется 14-дюймовая IPS-панель с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. На борту может быть установлен чип AMD Ryzen 9 7940HS, 32 ГБ оперативной памяти и дискретная видеокарта GeForce RTX 4060.

Концепт-ноутбук Dali был продемонстрирован на выставке Computex, он базируется на модели Zephyrus G14. При этом его дальнейшая судьба пока неизвестна — компания пока не объявляла о серийном выпуске новинки.

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