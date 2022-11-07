НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Как просто запустить фильм с компьютера на телевизоре

Источник:
Sibnet.ru
324 0
Просмотр телевизора
Фото: © yousafbhutta / Pixabay License
Иногда приходится перекидывать кино с компьютера на USB-накопитель, чтобы посмотреть его на телевизоре. Однако такой способ неудобен, а флешки подходящего объема может не оказаться под рукой. Как запустить видеофайл с жесткого диска ПК на телевизор без лишних усилий?

Технология DLNA упрощает жизнь владельцам Smart TV и систем на базе Windows 10 и 11. Она позволяет создавать доступные в домашней сети папки на компьютере и открывать их содержимое через телевизор.

Преимущество этой технологии еще и в том, что модель телевизора не играет роли, все настройки проводятся однократно на ПК и после этого пользоваться беспроводной передачей данных можно сколько угодно. Воспроизводить таким способом можно не только кино, но и другие медиафайлы.

Настройка оборудования

Прежде всего нужно удостовериться, что телевизор поддерживает технологию DLNA. Подавляющее большинство Smart TV вне зависимости от модели и производителя работают с этим стандартом. 

DLNA — набор стандартов для передачи мультимедийных данных внутри одной сети между поддерживаемыми устройствами.

Телевизор и компьютер должны находиться в одной сети. Подключить их к роутеру можно кабелем или по Wi-Fi, это не имеет особого значения, однако стоит учитывать, что проводное соединение обычно обеспечивает большую стабильность и лучше подойдет для трансляции видео в высоком разрешении.

Настройка общей папки на ПК

Самый простой способ расшарить папку в домашней сети — это воспользоваться проигрывателем Windows Media. Он встроен в систему и его легко найти в меню «Пуск».

Следует открыть программу, в списке медиакаталогов кликнуть на папке «Видео» правой кнопкой мыши и выбрать «Управление видеотекой». В открывшемся окне нажать «Добавить...», указать путь к папке и нажать ОК. На этом настройка завершена.

Чтобы открыть папку на телевизоре, нужно зайти в средство просмотра на ТВ и выбрать источник воспроизведения,  он должен называться именем компьютера. Внутри него перейти в «Видео», «Папки» и выбрать добавленный ранее на ПК каталог.

Настройка выполняется однократно. В будущем можно просто копировать фильмы в эту папку на компьютере или сразу скачивать в нее. Способ подходит для изображений и музыки. Каталоги можно добавить через Windows Media и аналогично открывать на ТВ для просмотра необходимого контента. 

Еще по теме
Вернуть доступ: как загрузить российские TLS‑сертификаты
Способы подключения интернета: три технологии Ростелеком
Ростелеком открыл распродажу интернета
Игрокам «Мира танков» поставили боевые задачи
смотреть все
Обзоры #Интернет #Интернет #Потребитель #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Просмотр телевизора
ТЕМА ДНЯ
Как просто запустить фильм с компьютера на телевизоре
Существование технологии DLNA значительно упрощает жизнь владельцам Smart TV и систем на базе Windows
info.sibnet.ru
#Интернет
Зачем нужен внешний IP‑адрес
Для чего интернет-пользователю нужен фиксированный внешний IP-адрес? Есть ли у него преимущества и может ли он быть опасен?
 Оптоволоконное подключение интернета
#Интернет
Способы подключения интернета: три технологии Ростелеком
От технологии подключения зависят возможности и качество передачи данных, так как они определяются физическими свойствами кабеля
 info.sibnet.ru
#Мобильная связь
Как надежно удалить данные со смартфона
Перед продажей смартфон нужно обязательно «почистить» от данных — чтобы в чужие руки не попали личные файлы, а также логины и пароли. Как правильно выполнить такую процедуру?
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
3 ноября
Ростелеком открыл распродажу интернета
1 ноября
Wink представил премьеры ноября
31 октября
Игрокам «Мира танков» поставили боевые задачи
31 октября
Премьера фильма «Ночь в магазине ужастиков» состоялась в Wink
 Смотреть все