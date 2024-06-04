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Nvidia представила функцию безопасного разгона видеокарт

Источник:
Sibnet.ru
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Nvidia представила новые возможности в программном центре управления Nvidia App. Теперь пользователи смогут безопасно разгонять видеокарту, сообщает пресс-служба компании.

Для автоматического разгона мобильных и настольных видеокарт Nvidia приложение самостоятельно сканирует используемые комплектующие и выбирает для них оптимальные настройки.

Вручную также можно изменить показатели напряжения, температуры и скорость вращения вентиляторов. Сканирование оборудования занимает от 10 до 20 минут в зависимости от выбранных настроек.

Отмечается, что разгон видеокарты через приложение не повлияет на ее гарантию. Компания добавила, что использование возможности обеспечит безопасный разгон и не повредит графический процессор.

Тема: Человек и компьютер
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А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

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