Nvidia представила функцию безопасного разгона видеокарт

Nvidia представила новые возможности в программном центре управления Nvidia App. Теперь пользователи смогут безопасно разгонять видеокарту, сообщает пресс-служба компании.

Для автоматического разгона мобильных и настольных видеокарт Nvidia приложение самостоятельно сканирует используемые комплектующие и выбирает для них оптимальные настройки.

Вручную также можно изменить показатели напряжения, температуры и скорость вращения вентиляторов. Сканирование оборудования занимает от 10 до 20 минут в зависимости от выбранных настроек.

Отмечается, что разгон видеокарты через приложение не повлияет на ее гарантию. Компания добавила, что использование возможности обеспечит безопасный разгон и не повредит графический процессор.