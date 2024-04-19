Представлена первая в мире банковская карта с экраном

Компания Sentry Enterprises представила первые в мире банковские карты под названием Radiance с интегрированными OLED-дисплеями.

Банковская карта с экраном Фото: © Sentry Enterprises

Экран активируется при контакте с платежным терминалом, информируя владельца о транзакции. Разработчики отмечают, что такое решение обеспечивает дополнительную безопасность для пользователей, так как они сразу видят переводимую сумму, пишет портал OLED-Info.

Кроме этого, такие карты могут стать своеобразной рекламой для выпустившего их банка. Так, при оплате может появляться подсвечиваемый логотип банка, который будет привлекать внимание окружающих необычным дизайном.

Энергопитание для OLED-дисплеев поступает от встроенного NFC-модуля. Чем ближе карта будет поднесена к платежному терминалу, тем ярче будет гореть встроенный экран.

Такой функционал также позволяет пользователю понять, находится ли карта на достаточном расстоянии от терминала для проведения оплаты. Пока карты Radiance поддерживают только платежные системы VISA и MasterCard.