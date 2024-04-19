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Представлена первая в мире банковская карта с экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Sentry Enterprises представила первые в мире банковские карты под названием Radiance с интегрированными OLED-дисплеями.

Банковская карта с экраном
Банковская карта с экраном
Фото: © Sentry Enterprises

Экран активируется при контакте с платежным терминалом, информируя владельца о транзакции. Разработчики отмечают, что такое решение обеспечивает дополнительную безопасность для пользователей, так как они сразу видят переводимую сумму, пишет портал OLED-Info.

Кроме этого, такие карты могут стать своеобразной рекламой для выпустившего их банка. Так, при оплате может появляться подсвечиваемый логотип банка, который будет привлекать внимание окружающих необычным дизайном.

Энергопитание для OLED-дисплеев поступает от встроенного NFC-модуля. Чем ближе карта будет поднесена к платежному терминалу, тем ярче будет гореть встроенный экран.

Такой функционал также позволяет пользователю понять, находится ли карта на достаточном расстоянии от терминала для проведения оплаты. Пока карты Radiance поддерживают только платежные системы VISA и MasterCard.

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Топ комментариев

Alhazred

Так как победы Украины не будет, твой комментарий не имеет смысла.)))

1voland1

А шо рамзанчику не понравилось?

nicollaich

Европа пляшет под дудку сша.Этакая старая путана подчиняется молодой.

nicollaich

Зачем переговоры с марионеткой зеленцким?Он по факту более не президент цеивроппии.Так, хвост ослиный...