Xiaomi представил дешевые смарт-очки Mijia

Компания Xiaomi представила в Китае новые «умные» очки Smart Audio под брендом Mijia, которые имеют настраиваемый дизайн и шесть вариантов сменных оправ.

Пользователь при необходимости также может вставить в оправу линзы с диоптриями для коррекции остроты зрения, пишет издание GizmoChina. Основное внимание в этих очках уделяется звуку. Они используют технологию воздушной проводимости для «доставки» звука.

Внутри очков находятся ультразвуковые динамики, которые при помощи специально алгоритма передают аудио в уши пользователей. Кроме того, имеется двойная технология защиты от утечки звука, предотвращающая подслушивание собеседника пользователя со стороны окружающих.

Очки имеют солидный показатель автономности: до десяти часов воспроизведения музыки, семь часов телефонных звонков, 24 часа некоего «базового использования» и более 11 суток в режиме ожидания.

Mijia Smart Audio заряжаются через магнитный контакт на дужке очков и поддерживают голосовые команды на китайском языке. Управление очками происходит при помощи сенсорных зон на корпусе.

Новинка поступит в продажу в Китае 27 апреля 2024 года. Компания обещает, что на релизе цена устройства составит 459 юаней — в переводе на российскую валюту это примерно шесть тысяч рублей.