НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Xiaomi представил дешевые смарт-очки Mijia

Источник:
Sibnet.ru
391 0

Компания Xiaomi представила в Китае новые «умные» очки Smart Audio под брендом Mijia, которые имеют настраиваемый дизайн и шесть вариантов сменных оправ.

Пользователь при необходимости также может вставить в оправу линзы с диоптриями для коррекции остроты зрения, пишет издание GizmoChina. Основное внимание в этих очках уделяется звуку. Они используют технологию воздушной проводимости для «доставки» звука.

Внутри очков находятся ультразвуковые динамики, которые при помощи специально алгоритма передают аудио в уши пользователей. Кроме того, имеется двойная технология защиты от утечки звука, предотвращающая подслушивание собеседника пользователя со стороны окружающих.

Очки имеют солидный показатель автономности: до десяти часов воспроизведения музыки, семь часов телефонных звонков, 24 часа некоего «базового использования» и более 11 суток в режиме ожидания.

Mijia Smart Audio заряжаются через магнитный контакт на дужке очков и поддерживают голосовые команды на китайском языке. Управление очками происходит при помощи сенсорных зон на корпусе.

Новинка поступит в продажу в Китае 27 апреля 2024 года. Компания обещает, что на релизе цена устройства составит 459 юаней — в переводе на российскую валюту это примерно шесть тысяч рублей.

Еще по теме
Xiaomi удалит функцию фонового воспроизведения видео
Названы лучшие смартфоны Xiaomi
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Xiaomi удалила «убивающее» смартфоны обновление
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi #Гаджеты
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
213513
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
18513
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
16956
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
19093
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
28622
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
199902
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
20230
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
20422
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
23159
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
38843
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Кто эти звери: лица задержанных террористов
Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

GammiPluh

Ты лучше свою шкуру от заслуженной награды береги