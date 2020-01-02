Экран, камера и слайдер: лучшие смартфоны 2019 года

Новые интересные модели смартфонов появились на рынке в 2019 году. Некоторые к концу года даже немного подешевели, и перед выходом новых флагманов сбросят в цене еще — отличный повод задуматься над покупкой гаджета. Мы выбрали модели, которые по различным параметрам выбились в лидеры и продемонстрировали перспективное будущее рынка мобильных устройств.
Эксперты выделили главные тренды 2019 года, которые получат развитие в 2020 году. Конечно, это безрамочный дизайн, когда экран начинает занимать всю поверхность фронтальной поверхности смартфона. Также становится модным переносить фронтальную камеру с лицевой панели и встраивать в смартфоны многомодульные камеры.
OnePlus 7T
Продажи флагманской модели стартовали в октябре 2019 года, одной из главных фишек стало использование AMOLED-дисплея с частотой обновления 90 Гц и технологией HDR10+, что создает невероятный эффект плавности. Эксперты называют экран лучшим из всех, представленных на рынке.
На «борту» смартфона — производительный процессор Snapdragon 855+, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица, камера с тремя объективами. Максимальная комплектация имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме этого, аппарат потрясающе выглядит. По соотношению цены и качества — один из лучших в 2019 году.
Samsung Galaxy S10e
Компактный смартфон от южнокорейского гиганта — фактически
единственный флагманский «малыш» в 2019 году. Практически все выпускают
аппараты с большим дисплеем, тогда как на рынке есть стабильная когорта пользователей, предпочитающих небольшие устройства, спокойно помещающиеся
в тесном кармане брюк — этот гаджет именно для них.
Huawei P30 Pro
Производитель позиционирует этот аппарат, как лучший мобильный «камерофон» 2019 года. Главной особенностью модели является перископическая камера — она формирует фокусное расстояние за счет зеркала и позволяет получить вполне рабочий телеобъектив. В итоге пользователи могут делать качественные снимки с очень приличным приближением.
Xiaomi Mi Mix 3
Китайское устройство выполнено в крайне необычном для современных смартфонов формате слайдера, его передняя панель сдвигается вниз на расстояние, достаточное для работы фронтальной камеры, датчиков приближения и освещения, а также динамика. За счет этого достигается компактность устройства.
Apple iPhone 11 Pro
Лучшим аппаратом для поклонников экосистемы Apple в 2019 году стал iPhone 11 Pro — первый «яблочный» смартфон, который одновременно получил обычный широкоугольник, телефото и сверхширокоугольник с очень удобным переключением между камерами и высочайшим качеством снимков. За вычисления отвечает процессор Apple A13 Bionic.
Устройство обладает OLED-экраном с разрешением 2436x1125, а также отличной автономностью, которая реализована за счет емкого аккумулятора и программной оптимизации. Производитель использовал для корпуса сверхпрочное стекло, есть поддержка панорамного звука Dolby Atmos, полноценная защита от воды по стандарту IP68. Настоящий флагман, который может огорчить разве что ценой.