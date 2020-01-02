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Экран, камера и слайдер: лучшие смартфоны 2019 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © K?rlis Dambr?ns

Новые интересные модели смартфонов появились на рынке в 2019 году. Некоторые к концу года даже немного подешевели, и перед выходом новых флагманов сбросят в цене еще — отличный повод задуматься над покупкой гаджета. Мы выбрали модели, которые по различным параметрам выбились в лидеры и продемонстрировали перспективное будущее рынка мобильных устройств.

Эксперты выделили главные тренды 2019 года, которые получат развитие в 2020 году. Конечно, это безрамочный дизайн, когда экран начинает занимать всю поверхность фронтальной поверхности смартфона. Также становится модным переносить фронтальную камеру с лицевой панели и встраивать в смартфоны многомодульные камеры.

OnePlus 7T

Продажи флагманской модели стартовали в октябре 2019 года, одной из главных фишек стало использование AMOLED-дисплея с частотой обновления 90 Гц и технологией HDR10+, что создает невероятный эффект плавности. Эксперты называют экран лучшим из всех, представленных на рынке.

На «борту» смартфона — производительный процессор Snapdragon 855+, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица, камера с тремя объективами. Максимальная комплектация имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме этого, аппарат потрясающе выглядит. По соотношению цены и качества — один из лучших в 2019 году.

Samsung Galaxy S10e

Компактный смартфон от южнокорейского гиганта — фактически единственный флагманский «малыш» в 2019 году. Практически все выпускают аппараты с большим дисплеем, тогда как на рынке есть стабильная когорта пользователей, предпочитающих небольшие устройства, спокойно помещающиеся в тесном кармане брюк — этот гаджет именно для них.

Фото: © Krlis Dambrns

Аппарат имеет AMOLED-экран с разрешением разрешение 2280x1080, двойную основную камеру с интеллектуальными функциями, сканер лица, беспроводную зарядку, защищенный от попадания пыли и влаги по стандарту IP68 корпус. «Вишенкой на торте» выглядит мощный процессор Exynos 9820, который делает этот «компакт» очень производительным.

Huawei P30 Pro

Производитель позиционирует этот аппарат, как лучший мобильный «камерофон» 2019 года. Главной особенностью модели является перископическая камера — она формирует фокусное расстояние за счет зеркала и позволяет получить вполне рабочий телеобъектив. В итоге пользователи могут делать качественные снимки с очень приличным приближением.

Фото: © Krlis Dambrns

В качестве вычислительного ядра выступает мощный процессор HiSilicon Kirin 980, который работает в паре с видеопроцессором Mali-G76 MP10. Экран OLED имеет разрешение 2340x1080, есть защита корпуса по стандарту IP68 и режим разблокировки по лицу. Отличный вариант для пользователей, который любят фотографировать.

Xiaomi Mi Mix 3

Китайское устройство выполнено в крайне необычном для современных смартфонов формате слайдера, его передняя панель сдвигается вниз на расстояние, достаточное для работы фронтальной камеры, датчиков приближения и освещения, а также динамика. За счет этого достигается компактность устройства.

Фото: © GEEK KAZU

Аппарат имеет AMOLED-матрицу с разрешением 2340x1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 845, основные камеры с матрицами Sony IMX363 и Samsung S5K3M3. Кстати, недавно этот инновационный смартфон начал резко дешеветь — ценник в среднем упал на 12 тысяч рублей, что делает его покупку весьма выгодной.

Apple iPhone 11 Pro

Лучшим аппаратом для поклонников экосистемы Apple в 2019 году стал iPhone 11 Pro — первый «яблочный» смартфон, который одновременно получил обычный широкоугольник, телефото и сверхширокоугольник с очень удобным переключением между камерами и высочайшим качеством снимков. За вычисления отвечает процессор Apple A13 Bionic.

Устройство обладает OLED-экраном с разрешением 2436x1125, а также отличной автономностью, которая реализована за счет емкого аккумулятора и программной оптимизации. Производитель использовал для корпуса сверхпрочное стекло, есть поддержка панорамного звука Dolby Atmos, полноценная защита от воды по стандарту IP68. Настоящий флагман, который может огорчить разве что ценой.

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парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))

corrector

Ура товарищи! И только старый добрый налик можно по прежнему отдать из рук в руки не отчитываясь...