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НХЛ включила Овечкина в «сборную десятилетия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Национальная хоккейная лига опубликовала на официальном сайте символическую сборную второго десятилетия XXI века. В нее включили капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Символическая сборная была составлена в результате опроса. В нем приняли участие генеральные менеджеры НХЛ, сотрудники отдела хоккейных операций лиги, авторы официального сайта и журналисты спортивных телекомпаний.

Помимо Овечкина в сборную десятилетия попали вратарь Марк-Андре Флери, выступавший за «Питтсбург Пингвинз», защитники Данкан Кит и Дрю Даути, представляющие «Чикаго Блэкхокс» и «Лос-Анджелес Кингз», форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.

Данные игроки выиграли с 2010 по 2019 год 13 Кубков Стэнли. Овечкин привел «Вашингтон» к победе на турнире в 2018 году. Также за прошедшее десятилетие российский нападающий забросил 437 шайб, это лучший результат в НХЛ за данный период.

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