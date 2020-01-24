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«Удрученного» медведя предложили сибирякам в качестве символа МЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Международная федерация хоккея предложила символ молодежного чемпионата мира в Новосибирске — медведя с клюшкой. Изображение разместила на своей странице в Instagram вице-мэр Анна Терешкова, а подписчики уже назвали его «старым и удрученным».

«Вот такой символ предлагается Международной федерацией хоккея для молодежного чемпионата мира 2023», — пописала изображение вице-мэр.

Фото: © скриншот со страницы Анны Терешковой в Instagram

Большинство подписчиков в комментариях выразило недовольство символом. «Вместо клюшки надо балалайку», «печальный мишка какой-то», «удрученный медведь», «молодежка и старый медведь — бред полный…». Один из подписчиков заподозрил вмешательство политических партий в создание символа: «"Единая Россия" предложила?».

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске. К началу соревнования в Новосибирске построят станцию метро «Спортивная» и новый ледовый дворец спорта, который сможет принимать до 10 тысяч зрителей одновременно.

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