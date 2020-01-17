Загитова упала, пытаясь коньком открыть бутылку. ВИДЕО

Фигуристка Алина Загитова попыталась открыть бутылку коньком, но упала — видео опубликовано на фанатской странице спортсменки в Instagram.

На видео Загитова едет в элементе спираль, придерживая руками конек, из этого положения она пытается скрутить крышку с бутылки с водой, но падает.

Неизвестно, было ли это видео снято недавно или же это неудачная попытка Bottle Cap Challenge, который развернулся в июле 2019 года.

Тогда боец MMA из Казахстана Карен Пашикян снял видео, как в ударе с разворота ногой открывает крышку пластиковой бутылки с водой, и предложил всем повторить трюк. Во время челленджа бутылку открывали броском шайбы, ударом булавы, голосом и ягодицами.

Загитова собрала золотые медали всех крупных соревнований: Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, финала Гран-при. В декабре 2019 года заявила, что временно не будет участвовать в спортивных состязаниях.