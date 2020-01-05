Знаменитую мумию принцессы Укока покажут посетителям

Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске обнародовал график показа мумии женщины, жившей в этих местах 2,5 тысячи лет назад. В январе показ принцессы Укока начинается с 5 января.

В январе ее можно увидеть 5,8, 26 и 29 числа с 10.00 до 13.00 часов. Летом график показа сдвигается на час – с 11.00 до 14.00 часов. Полное расписание дней для просмотра мумии на весь год можно найти на сайте музея.

Мумию древней женщины в 1993 году обнаружили новосибирские археологи кургане скифского времени на высокогорном плато Укок в Республике Алтай близ границы с Монголией. Возраст находки оценили более чем в 2,5 тысячи лет, ее сразу же увезли в Новосибирск, а на Алтае начали строить музей, чтобы создать условия для хранения древнего экспоната. Спустя 20 лет мумию на вертолете вернули в Горно-Алтайск.

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Воздействие прямых солнечных лучей может навредить мумии, а потому она находится в специально сконструированном саркофаге с особым микроклиматом, ее фото- и видеосъемка запрещена. А сам экспонат посетители могут увидеть лишь несколько раз в месяц – музей, учитывая пожелания местных жителей, разработал график показа в соответствии с лунным календарем.

Как говорится в сообщении, в музее мумия размещена в специальном помещении в соответствии с профессиональными и этическими нормами с учетом интересов и верований коренного населения Республики Алтай.

Дни новой Луны от 3 до 15 считаются благоприятными для проведения различных мероприятий и религиозно-культовых обрядов, важных начинаний. Дни, когда Луна на ущербе, считаются неблагоприятными, особенно последние – «дни черной Луны». Считается, что это время активности темных сил, злых духов.

Вопрос о том, можно ли показывать мумию, долго обсуждался. Находились как сторонники этого, так и противники. Решение о том, что мумию можно демонстрировать, ученые приняли после того, как специалисты ВИЛАРа обследовали экспонат и заявили о его прекрасной сохранности. Они выдали музейщикам список рекомендаций, в частности, советовали показывать мумию посетителям не дольше трех часов в день при соблюдении особых температурно-влажностных режимов и особого освещения.