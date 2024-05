Ученые доказали правдивость важных событий из Библии

Израильские археологи выяснили, что описанные в Библии ключевые события имели место в действительности.

В частности, были найдены доказательства того, что Иерусалим был заселен между XII и X веками до нашей эры и что город расширился на запад в IX веке до нашей эры, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для этого исследователи точно датировали археологические памятники в Иерусалиме, изучив концентрацию радиоактивного углерода в 103 образцах семян, найденных в отложениях из пяти мест иерусалимского Города Давида, расположенного к югу от Храмовой горы.

Археологи также нашли свидетельства землетрясения середины VIII века до нашей эры. Был обнаружен слой обрушившихся камней и поврежденных строительных материалов, за которым последовал период реконструкции. Это событие упоминается в Библии.

Период заселения Иерусалима закончился масштабным пожаром, названным вавилонским разрушением в 586 году до нашей эры. Это событие описано как в Библии, так и в вавилонских записях.