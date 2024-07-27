Искусственный вирус защитит от ВИЧ

Американские ученые создали похожую на ВИЧ вирусную частицу, способную избавить пациентов от необходимости пожизненного приема лекарств.

Созданный Rev-зависимый лентивирусный вектор представляет собой вирусную частицу, использующую белок Rev, имеющийся у ВИЧ, для избирательного приближения к инфицированным вирусом иммунодефицита человека клеткам.

При введении пациенту он активирует терапевтические гены, которые помогают уничтожать вирусные резервуары, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Gene Therapy.

Несмотря на то, что сами резервуары сохраняются, инфицированные клетки высвобождают дефектные вирусы, которые стимулируют иммунный ответ с помощью нейтрализующих антител. Полученные результаты могут стать основой для разработки новых методов лечения ВИЧ.

Так, в ходе экспериментов на приматах, инфицированных вирусом SIVmac239 (аналогом ВИЧ), ученым удалось достичь неопределяемого низкого уровня вируса в крови и мозге одной из обезьян в течение двух лет после прекращения антиретровирусной терапии.