Создан эффективный аккумулятор на водяном электролите

Китайские ученые разработали электролит на водной основе, который не подвержен возгоранию. При этом «водные» аккумуляторы могут хранить почти в два раза больше энергии, чем новейшие литиевые батареи.

Водный электролит содержит растворы йода и брома, пишет Nature. В качестве материала для анода первоначально был использован кадмий. Выяснилось, что после 300 циклов разряда емкость аккумулятора снизилась до 78%.

Тогда исследователи поменяли кадмий на ванадий. Новая разработка продемонстрировала более высокую стабильность работы — аккумулятор без особенной потери емкости выдержал 1000 циклов разряда.

По плотности хранения энергии аккумулятор на водном электролите превзошел даже некоторые аккумуляторы с твердотельными электролитами. При этом он сопоставим по стоимости производства с классическими литиевыми аккумуляторами.