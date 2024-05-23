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Зонд NASA Psyche запустил «фантастические» двигатели

Источник:
Sibnet.ru
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Зонд Psyche запустил свои «фантастические» двигатели и начал движение в режиме крейсерского полета, сообщается на сайте NASA. Аппарат оборудован электроракетными двигателями на эффекте Холла.

Отмечается, что в космосе за зондом растянулся шлейф синего «пламени» — вылетающих из дюз заряженных частиц рабочего тела. Плазменные двигатели аппарата будут непрерывно работать до мая 2026 года.

Это позволит Psyche разогнаться с нынешних 135 тысяч километров в час до 200 тысяч километров в час. Ожидается, что в августе 2029 года зонд достигнет своей цели — богатого металлами астероида Психея.

Рядом с астероидом аппарат NASA пробудет около двух лет, чтобы изучить его глубинное строение. Ученые считают, что Психея — зародыш каменистой планеты, подобной Земле. Полученные данные улучшат понимание эволюции нашей планеты.

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